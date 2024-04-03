Trabzonsporlu Trezeguet: Herkes bu forma için mücadele etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Bordo-mavililerin ilk golünü atan Trezeguet, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Mısırlı yıldızın açıklamaları...

Sözlerime Allah'a hamd ederek başlamak istiyorum. Herkes bu forma için mücadele etti. Tekrar başlangıç yapmamız gerektiğini konuştuk, iyi oynadık ve iyi galibiyet aldık

Maç öncesinde yaptığımız görüşmeden bahsedeyim, bu maç için kendimizi zorlamamız ve bu galibiyeti almamız gerektiğini konuştuk. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı.