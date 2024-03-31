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Fransa'nın en iyilerinden bile iyi

Batista Mendy, Trabzon’da mutlu olduğunu belirtti ve “Tesislerimiz gerçekten modern. Hem de Fransa’nın en iyilerini kıskanmamıza gerek kalmayacak kadar iyi” diye konuştu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 06:50
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Fransa'nın en iyilerinden bile iyi

Trabzonspor'un Fransa Ligue 2 ekibi Angers'ten 4.4 milyon euro'ya aldığı Mendy, Foot Mercato'ya konuştu. 24 yaşındaki Fransız futbolcu, Trabzon'da çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Türk halkı çok sıcakkanlı. Taraftarlar beni takdir ediyor, bu daha fazla motivasyon sağlıyor" dedi. Mendy, tesislerden de övgüyle bahsederek, "Kulüp her anlamda donanımlı. Bazı şeyleri gerçekleştirmek için her türlü imkanımız var. Tesisler gerçekten modern. Hem de Fransa'nın en iyilerini kıskanmamıza gerek kalmayacak kadar iyi" diye konuştu. Mendy, "Çalışma alışkanlıklarımı büyük ölçüde değiştirdim. Angers dönemimden beri kişisel bir fiziksel antrenörüm var. Performansımı incelemek için maç videolarımı bana gönderen bir video analistim var" ifadelerini kullandı.

HER ZAMAN ELEŞTİRİLDİM

Mendy ayrıca oyun tarzından bahsederek, "Teknik olarak rahat bir oyuncu olduğum için her zaman eleştirildim. Pozisyonuma göre yeterince agresif değildim. Artık çok daha fazla kişilik ve karakterle oynamam, daha fazla ikili mücadele, daha fazla top kazanmamı ve daha da konsantre olmamı sağladı" dedi.

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