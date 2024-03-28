15 oyuncusu gol attı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon 15 farklı oyuncusundan gol katkısı alarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Süper Lig'deki 30 maçta rakip ağlara 51 gol gönderen bordo-mavililer, geniş bir skorer kadrosuyla öne çıktı.

ENİS VE BARDHI TAKİPTE

Trezeguet ve Onuachu'yu krallık yarışında takip eden futbolcular 5'er golle Enis Destan ve Enis Bardhi oldu. Pepe ve Panathinaikos'a transfer olan Bakasetas, 4'er kez rakip fileleri sarsarken, Edin Visca 3, Benkovic ise 2 golle takıma skor katkısı yaptı.

İKİSİ KENDİ KALESİNE

Fırtına'nın 51 golünün 48'ini kendi futbolcuları kaydederken, 2'sini ise rakip oyuncular kendi ağlarına gönderdi. Alanya maçında Aliti ve Karagümrük karşılaşmasında Biraschi'nin kendi filelerini sarsması, takımın avantajını artırdı.