TRANSFER HABERİ - Roma istedi Trabzonspor alıyor! Barisic'te mutlu son yakın

Trabzonspor, gelecek sezon için transfer operasyonunu sürdürüyor. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan ve en az 5-6 banko futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen yönetim, ilk bombasını sol bekte patlatmak üzere: Borna Barisic. Başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı daha önce, "Şampiyonluk sezonunda olduğu gibi lig bitmeden transferleri sonuçlandırmaya çalışacağız" demişti. Şampiyonluk döneminde transferlerin önemli bir bölümünü yaz hazırlık kampına yetiştiren bordo mavililer, gelecek sezon planları doğrultusunda resmi adımlara başladı. İsmi daha önce de Karadeniz devi ile anılan Hırvat futbolcu Barisic için girişim yapılmıştı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

İki sezon önce Trabzonspor'a transferi son anda gerçekleşmeyen 1.86 boyundaki futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini bir fırsat gören bordo-mavililer, bir an önce bu işi bitirmek için teklif sunmuştu. Görüşmelerde önemli mesafe kat edildi, taraflar imza pozisyonuna iyice yaklaşmış durumda. 1.86 boyundaki yıldız futbolcu, kulübü Glasgow Rangers kulübü yönetimine net bir dille takımda kalmak istemediğini iletti. Bu arada İskoç basını da Borna Barisic'in Trabzonspor'a transferinin gerçekleşme ihtimalinin son derece yüksek olduğuna vurgu yaptı. Trabzonspor ayrıca orta saha, forvet için de belirlenen isimlerle temaslara başladı ve lig bitmeden bu bölgedeki takviyeleri yapmak istiyor.

Yunus Emre SEL

ROMA DA İSTİYORDU

Barisic Rangers ile çıktığı 29 maçta 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Daha önce Roma'nın da ilgisini çeken ancak teknik direktör değişikliği sonrası gündemden düşen Hırvat oyuncu, Trabzonspor'un gelecek sezonki planlarında önemli bir yer tutuyor.

RIDVAN ÖN PLANA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon sol bek rotasyonunda Rıdvan Yılmaz'ın önünde bulunan Borna Barisic bu sezon geri plana düştü. İskoç kulübü, Barisic ile yola devam etmeyi planlamıyor.

18 GOL, 78 ASİST

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Barisic, bu sezon Rangers'ta 29 maça çıktı, 1 gol attı ve 6 da asist yaptı. Lig kariyeri boyunca toplamda 364 maçta görev alan oyuncu, takımına 18 gol ve 76 asistlik katkı sağladı.

35

Hırvatistan Milli Takım formasını 35 kez giyen Barisic, 1 gol 3 asistle oynadı.