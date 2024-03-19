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Yaşananlara gülüyorum

Fenerbahçe'nin son golünden önce Umut Bozok'a yapılan faul hakem Halil Umut Meler ve VAR tarafından görmezden gelinmişti. Derbinin ardından pozisyonu gülücük emojisiyle paylaşan Bozok, Fenerbahçeli bir taraftarın yorumuna cevap verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 06:50
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Yaşananlara gülüyorum

Fenerbahçe'nin son golünden önce Umut Bozok'a yapılan faul hakem Halil Umut Meler ve VAR tarafından görmezden gelinmişti. Derbinin ardından pozisyonu gülücük emojisiyle paylaşan Bozok, Fenerbahçeli bir taraftarın yorumuna cevap verdi. Taraftar, Umut'un paylaşımına "Bravo... Sağ dirseğini Oosterwolde'nin suratına çaktığını gösteren daha mükemmel açı olamazdı" diye yazdı. Umut da "İlk onun vurduğunu gerçekten görmüyor musunuz ya da dalga mı geçiyorsunuz?" diye cevap verdi. Devamında ise "Ben sadece pozisyondan bahsediyorum. Maç sonrasında yaşananlara kimse katılmıyor Yani futboldan bahsediyorum" dedi.

ELMALI KALKAN OLDU

FENERBAHÇE derbisi sonrası olaylar çıktı, Eren Elmalı'nın yaptıkları dikkat çekti. Trabzonspor teknik ekibi, oyuncuları soyunma odasına çekerken, Eren ise Fenerbahçeli oyuncuların soyunma odasına girmesine yardımcı olmaya çalıştı. Tünelin önünde ellerini açarak sarı-lacivertlilerin geçmesini sağlayan ama onları takip eden taraftarı durduran 23 yaşındaki sol bekin gayreti takdir topladı.

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