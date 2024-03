İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, derbi sonrası yaşanan olaylarla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, "F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 'a yabancı madde atan C.K, sahaya ilk atlayan H.Ç, korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan E.T., Livakovic'i darbeden O.B., sosyal medyada taraftarları havalimanına çağıran T.C.S, K.M, O.O, E.T, A.A. ile sahaya girdiği tespit edilen A.S. ve B.T. yakalandı" dedi