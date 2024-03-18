Haberler Trabzonspor Filistin'e tam destek

Filistin'e tam destek

Trabzonspor taraftarları maç öncesinde Gazze’de yaşanan insanlık dramına vurgu yapmak için koreografi çalışması gerçekleştirdi. Kale arkasına İsrail’in saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin görsellerini içeren ve üzerinde, “‘Şehitlerimize rahmet, Filistin’e destek, İsrail’e lanet” yazılı dev pankart açıldı. Ayrıca tribünde Filistin ve Türk bayrakları yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Filistin'e tam destek
Trabzonspor taraftarları maç öncesinde Gazze'de yaşanan insanlık dramına vurgu yapmak için koreografi çalışması gerçekleştirdi. Kale arkasına İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin görsellerini içeren ve üzerinde, "'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yazılı dev pankart açıldı. Ayrıca tribünde Filistin ve Türk bayrakları yer aldı.
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