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Filistin'e tam destek
Trabzonspor taraftarları maç öncesinde Gazze’de yaşanan insanlık dramına vurgu yapmak için koreografi çalışması gerçekleştirdi. Kale arkasına İsrail’in saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin görsellerini içeren ve üzerinde, “‘Şehitlerimize rahmet, Filistin’e destek, İsrail’e lanet” yazılı dev pankart açıldı. Ayrıca tribünde Filistin ve Türk bayrakları yer aldı.
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