Aramızda sorun yok

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, "Trabzonspor ile bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Selahattin Bey'in söylemleri Trabzonspor'u düşünerek söylenmiş şeyler değildir. Onlarla yaptığımız son konuşmada 'Biz fazla alındık' durumuna geldi konu. Bugünkü yönetimle hiçbir sıkıntımız yok. Özellikle Sayın Ertuğrul Doğan ile yaptığımız istişarelerde, konuştuğumuz konularda neredeyse aynı noktadayız. Hafta sonu maçta problem olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

HAK EDEN KAZANACAKTIR

Koç, Trabzonspor maçında haksızlığa uğrayacaklarını düşünüp düşünmediği sorusunu, "Benim hep endişem var. Bu hafta özelinde bir endişem yok. Ben Trabzon'da iki takımın da sahaya çıkıp kora kor mücadele edip hak edenin kazanacağını düşünüyorum" diyerek yanıtladı.