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Yıldızlar geçidi

Bordo-mavili ekibin coştuğu gecede, muhteşem ikili taraftarlara resital sundu Trezeguet 1 gol, 2 asist; Pepe ise 1 gol ve 1 asistle Fatih Karagümrük’ü devirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 06:50
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Yıldızlar geçidi

Trabzonspor, geriye düştüğü maçta farka koştu... En son Hatayspor maçında ağları sarsan Bardhi, perdeyi açarken, ilk kez sahaya kaptan çıkan Edin Vişça da performansıyla alkış aldı. Bordo-mavilliler'in Boşnak yıldızı, Biraschi'nin kendi kalesine attığı golde de topu ceza sahasına yollayan isimdi. Ancak gecenin kahramanları tartışmasız Trezeguet ile Nicolas Pepe'ydi. 14 maç sonra ilk 11'de sahaya çıkan Fildişi Sahilli yıldız, ilk yarıda iki net pozisyondan yararlanamamasına rağmen, ikinci yarıda harika futboluyla kalitesini sahaya yansıttı.

Önce 70'te Trezeguet'nin attığı golün asisti yapan Pepe, altı dakika sonra ise bu kez kendisi ağları havalandırdı. Fildişili, geçen hafta Alanya karşısında da takımının tek golünü atmıştı. Gecenin bir diğer yıldızı Trezeguet ise bir maçlık suskunluğunu Karagümrük karşısında bozdu. Hatay, Pendik ve A.Demir maçlarında gol sevinci yaşayan Mısırlı yıldız, dün de hem attı hem de Pepe'ye attırdı. Bir topu da direkten dönen Trezeguet, Umut Bozok'a da asist yaptı. 10 numaralı formayı fırtına geçirdikten sonra muhteşem oynayan Trezeguet, bu sezon ligde 8. kez gol sevinci yaşadı.

KARAKTER GÖSTERDİK

Maçın yıldızlarından Pepe, "Ne yazık ki maça iyi başlamadık ama iyi yanıt verdik ve geri döndük. İkinci yarı takım karakteri göstererek birçok gol attık. Farklı oyuncuların gol atması da takım öz güveni için önemliydi. Golü kimin attığı önemli değil. Trezeguet ile olan pozisyonda ben de vurabilirdim ama önemli olan topun kaleye gitmesiydi" dedi.

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Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla en fazla gol atan (19) ve gol katkısında bulunan oyuncu Trezeguet (19 gol & 6 asist).

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Bordo-mavili formayla 11 maça çıkan Pepe, 4 gol ve 2 asistlik katkısıyla 6 gole direkt etki etti.

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