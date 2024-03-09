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Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor, Fatih KaragümrükTrendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk edecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da 4 isim maçta süre alamaycak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Zorbay Küçük görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 17:19 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 17:20
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Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 9 Mart Cumartesi günü saat 19:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Taha Tepe, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan.

F. Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Nazım, Salih, Can, Feghouli, Eysseric, Emre Mor, Levent, Kourbelis, Markao.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Orsic ve Onuachu, takımda yer alamayacak. Enis Destan ve Rayyan Baniya ise sarı kart sınırında yer alıyor.

ASpor CANLI YAYIN

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