Gol yağmuru yaşanıyor

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında son dönemdeki sonuçlar dikkat çekiyor. İki ekibin son 4 maçında 16 gol atıldı. Geçen sezon Fırtına 5-1, güney ekibi 5-0'lık galibiyet aldı. 2021- 22'nin 2. yarısındaki mücadeleyi ise Trabzonspor 4-0 almıştı. Ligin ilk yarısındaki maç ise 1-0 Fırtına'nın üstünlüğü ile bitti.

ALANYA ÖNDE: 5-6

Karadenizdevi ile Alanyaspor bugün Süper Lig'de 16. kez karşı karşıya gelecek. 15 maçta Fırtına 5, turuncu-yeşilliler ise 6 kez kazandı. 4 kez de beraberlik yaşandı. Bu periyotta Alanyaspor 24, bordo-mavililer 21 gol attı.

MAZBATA TÖRENİ

Divan Kurulu'nda cumartesi gerçekleştirilen seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Mahmut Ören, mazbatasını bugün Ziyabey Tesisleri'nde törenle alacak. Mazbatayı eski Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen verecek.

6 yıl sonra dönüyor

Trabzonspor, 6 yıllık aranın ardından basketbol sahalarına geri dönüş yapıyor. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile bu heyecan verici haberi duyurdu. "Trabzonspor parkeye iniyor" başlıklı video, basketbol branşının tekrar aktif hale getirildiğini ve yeniden mücadele edeceğini resmen ilan etti