Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un divan kurulu başkanlık seçiminde Şenol Güneş sürprizi

Trabzonspor'un divan kurulu başkanlık seçiminde Şenol Güneş sürprizi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor Kulübü'nün, divan kurulu başkanlık seçimine teknik direktör Şenol Güneş de katıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 14:06
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'un divan kurulu başkanlık seçiminde Şenol Güneş sürprizi

Trabzonspor Kulübü, divan kurulunun başkanlık seçimi başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman ve Mustafa Günaydın ile teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Veda konuşması yapan mevcut başkan Ali Sürmen, genel kurulun kaybedenin olmayacağını, kim seçilirse seçilsin Trabzonspor'un emrinde olduğunu belirtti. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Sürmen'e katkılarından dolayı plaket verdi.

Doğan, salonda bulunan herkesin Trabzonspor için ayrı bir değer olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kimileri yarım asır, kimileri çeyrek asır bordo mavili camiamıza hizmet etmiş kişilerdir. Camiamızın akil insanları olarak nitelendirdiğim divan kurulu üyelerimizin her birinin görüş, öneri ve eleştirileri bizim için her daim yol gösterici olacaktır. Şimdi yeni bir başkan seçeceğiz, yeni bir dönemin kapısını aralayacağız. Bütün adaylara başarılar diliyorum. Bu arada yöneticilik yaptığım dönemden başkanlık yaptığım dönem boyunca sözde değil, her zaman özde ağabeylik yaptığı için huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum."

DİĞER
ZTK YARI FİNAL TAKVİMİ || ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak, Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu mu?
Başkan Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek
G.Saray'ın Dolmabahçe kabusu!
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Kışın olmadı yazın geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Marco Reus Süper Lig devine!
Avcı listeyi hazırladı! İşte transfer şifreleri
MSÜ SINAV SONUÇLARI 2024 | MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Beklenti ve tahminler
Sayısal Loto sonuçları 2 Mart Cumartesi 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Divan kurulu başkanlık seçiminde Güneş sürprizi Divan kurulu başkanlık seçiminde Güneş sürprizi 14:06
FIFA'dan flaş mavi kart açıklaması! FIFA'dan flaş mavi kart açıklaması! 13:21
MKE Ankaragücü - İstanbulspor maçı CANLI MKE Ankaragücü - İstanbulspor maçı CANLI 13:17
Çorum FK - Bandırmaspor maçı ne zaman? Çorum FK - Bandırmaspor maçı ne zaman? 13:09
Göztepe - Boluspor maçı ne zaman? Göztepe - Boluspor maçı ne zaman? 13:07
Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık... Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık... 13:05
Daha Eski
Giresunspor - Adanaspor maçı ne zaman? Giresunspor - Adanaspor maçı ne zaman? 12:57
Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? 12:43
Hatayspor - F.Bahçe maçı ne zaman? Hatayspor - F.Bahçe maçı ne zaman? 12:33
Hatayspor - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! Hatayspor - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! 12:26
Pendikspor - Konyaspor maçı ne zaman? Pendikspor - Konyaspor maçı ne zaman? 12:26
G.Saray'ın Dolmabahçe kabusu! G.Saray'ın Dolmabahçe kabusu! 12:23