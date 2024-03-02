Avcı’dan motivasyon

Abdullah Avcı, takımı motive etmek için oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan konuşmada Avcı, talebelerini hedeflere odaklanmaya ve güçlerini birleştirmeye çağırdı. Başarılı hocanın, savunmanın önemine vurgu yaparak, "Savunmayı doğru yapmazsak, topa sahip olmazsak maç kazanamayız" dediği görüldü. Avcı ayrıca, takımın geçmişteki kötü performansını geride bırakarak yeni bir başlangıç yapması gerektiğini belirtti.

Fırtına, Süper Lig'in 28'inci haftasında pazartesi günü Alanyaspor'un konuğu olacak. Güney ekibine rakip olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, daha önceki 13 karşılaşmadaki galibiyet sayısını yakalamak istiyor.