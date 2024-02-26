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Süper güç Trezeguet

10 numarayla coşan Trezeguet, Hatay ve Pendik’ten sonra Adana Demir karşısında sahne aldı... Takipçiliğini konuşturarak 1-0’lık zaferi getirdi. Bordo-mavili ekipteki en uzun serisini yakaladı ve gol sayısını 8’e çıkarttı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Süper güç Trezeguet

Trabzonspor'daTrezeguet fırtınası hız kesmeden sürüyor... 10 numaralı formayı sırtına geçirdikten sonra yakaladığı büyük çıkışla takımını sırtlayan Mısırlı yıldız, Adana Demirspor mücadelesini de boş geçmedi. 21. dakikada rakip savunmanın adeta uyuduğu pozisyonda takipçiliğini konuşturdu. Kale önünde bitirici vuruşunu yapan 29 yaşındaki oyuncu, mücadelenin kilidini açan isim oldu. Hatayspor ve Pendikspor'un ardından Adana Demirspor ağlarını da sarsan Trezeguet, bordo-mavilil formayla Süper Lig'de üst üste 3. maçında da gol attı.

DESTAN'I YAKALADI

DAHA önce formasını giydiği Kasımpaşa'da iki, Başakşehir'de de bir kez arka arkaya üç maçta gol atan yıldız futbolcu, bordo-mavili ekipte bu başarıyı ilk kez yakalamış oldu. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde gol sevinci yaşayan Trezeguet, Trabzonspor formasıyla oynadığı son dört resmi maçı boş geçmedi. Bu sezon 19 kez bordo-mavili formayı sırtına geçiren 29 yaşındaki oyuncu, 8 gole ulaşarak Enis Destan'la durumu eşitledi. 9 gollü Onuacnu'nun ardından ikinci sıraya yerleşti

ŞANSSIZ BARDHI

BORDO-mavili ekibin Kuzey Makedonyalı yıldızı Enis Bardhi, istekli olsa da şanssız bir maç çıkarttı. 24. dakikada Eren Elmalı'nın ortasında, ceza alanı içinde Bardhi'nin şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı. İkinci yarının 55. dakikasında ise ağları sarsan Bardhi'nin golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Bu sezon 23 maçta 3 gol, 4 asisti bulunan tecrübeli oyuncu, 90. dakikada yerini Kerem Şen'e bıraktı.

Halı gibi zemin

SON günlerde Türkiye'de birçok saha için zemin tartışması yapılırken, Trabzonspor'un Papara Park'taki zemininin kalitesi dikkat çekti. Çimlerin bakımını özel bir şirkete yaptıran bordo mavili kulübün saha zemininin görüntüsü, sosyal medyada da birçok övgü aldı

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