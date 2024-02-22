Vazgeçilmez Uğurcan

1461 Trabzon ve Trabzonspor formaları giyen Uğurcan Çakır, 2016 Haziran'da bordo-mavili takıma geçti. Ligin en iyi kalecilerinden biri olan 27 yaşındaki eldiven, A Milli Takım'da da görev yapıyor. Bordo-mavililerin yıllardır süren şampiyonluk sevincine son veren kritik isimlerden olan Çakır, Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nı da kaldırırken, 231 maçta formayı terletti. Her sezon adı birçok kulüple anılan Çakır, 9.5 yıldır formasını giydiği Fırtına'dan vazgeçmedi.

LİGİN EN PAHALI OYUNCUSUYDU

Uğurcan Çakır, bordo-mavili takımın şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonunda ligin en pahalı oyuncusu konumunda yer alıyordu. 19 milyon euro'yu bulan değeri ile transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.