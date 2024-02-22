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Trabzonspor'da Abdullah Avcı tarih verdi! Onuachu ve Orsic...

Trendyol Süper Lig'de hafta sonu oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, Paul Onuachu ve Mislav Orsic'in son durumu hakkında konuştu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 14:35
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı tarih verdi! Onuachu ve Orsic...

Ligdeki ve kupadaki durumlarını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İlk 11'de 7-8 oyuncunun olmadığı maçlarda puan kaybetmeyebilirdik. Oyun olarak kaybetmediğimiz maçlar var. Bu süreç sağlık bir biçimde ilerliyor. Sıralama kaybetmedik. Yarıştığımız takımlar da puan kaybetti. Türkiye Kupası ve Avrupa hedefimiz duruyor. Bu süreci geçtik diye düşünüyorum. Ulaşılabilir hedefimizi net bir şekilde söylemiştik. Ligde 3.'lük ve 4.'lük, Türkiye Kupası. Ligde 12 maç kaldı. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bir yandan da gelecek sezonun planı için çalışıyoruz." dedi.

"HEM YARIŞACAĞIZ HEM DE GELECEK SEZONUN PLANLAMASINI YAPACAĞIZ"

Yeni sezon planlamasıyla ilgili konuşan Avcı, "Pazartesi başkanla İstanbul'da birlikteydik. Hızla mesafe kat etmek istiyoruz. Deneyimli, genç oyuncu. Birçok şeye bakılıyor. Trabzonspor'un hedefleriyle ilgili açıklama yaparız. Hem yarışacağız hem de gelecek sezonun planlamasını yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

PAUL ONUACHU VE MISLAV ORSIC YANITI

Abdullah Avcı, Paul Onuachu'yla ilgili gelen transfer sorusuna, "Şu an itibariyle içerdeki oyunculardan maksimum verimi almak istiyoruz. Afrika Kupası'ndan geldiler, fiziksel yorgunlukları var. Karşılıklı oturup konuşulup, onların da isteklerini öğrenip bakacağız. Mevcut durumu konuşuyoruz şu anda." yanıtını verdi.

Sezon başında çapraz bağ sakatlığı yaşan Mislav Orsic'in son durumunu paylaşan Avcı, "Adaptasyon sürecinde çalışıyor. Orsic'i koruyarak ilerliyoruz. 15 Mart'tan sonra faydalanacağız gibi duruyor. Sezon başında en çok yatırım yapılan oyunculardan birisi olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

"ONUNLA ÇALIŞMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"

Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Thomas Meunier'den övgüyle bahseden deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi, "Oyuncuyu çok fazla konuşmaya gerek yok. Oyun felsefemizi ve planları konuştuk. Her şeyiyle örnek bir oyuncu. Çok iyi bir profesyonel ve çok çalışıyor. Onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyuz."

Abdullah Avcı sözlerini şöyle tamamladı, "Adana Demirspor geçiş döneminden çıkıyor. İyi transferler ytaptılar. Başlarında deneyimli bir teknik adam var. Zor bir müsabaka bizi bekliyor. Taraftarlarımızla bir varlığımızı hissedebiliyoruz. Maç gününde bize yardımcı olurlarsa çok mutlu olacağız. Sonrasında kupa maçı var."

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