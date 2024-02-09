TRANSFER HABERİ: Trabzonspor B planını hazırladı! Folcarelli olmadı...

Sağ bek için Meunier'i, sol bek için ise Bocat'ı renklerine bağlayan Trabzonspor'un, 8 numara transferi için önceliği Ajaccio'da forma giyen 24 yaşındaki Fransız futbolcu Tim Jabol Folcarelli'ye vermişti. Ancak, yapılan görüşmelerde istenen ilerleme sağlanamayınca 'B' planı devreye girdi. Fırtına, Leicester City'de forma giyen 29 yaşındaki Belçikalı yıldız Dennis Preat'ı gündemine aldı. Championship ekibi ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinden ötürü bedelsiz alınması hedeflenen Preat konusunda taraftarların da olumlu görüş belirttiği gözleniyor. Transfer döneminin bu gece sona erecek olmasıyla birlikte Trabzonspor'un mutlaka bir 8 numara transferi yapması bekleniyor. Taraftarların ve camianın beklentisi bu yönde.

FOLCARELLI OLMADI

Trabzonspor'un istediği Folcarelli ile ilgili Ajaccio'dan açıklama geldi. Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Tim Jabol-Folcarelli'yle ilgili birçok kulüp teklifte bulundu. Ancak yönetimimiz, spor koordinatörümüz Johan Cavalli'nin de açıkladığı gibi kesin bir karar verdi: 'En iyi oyuncularımızı elimizde tutmak istiyoruz ve bunun için her gün mücadele ediyoruz. Tim'i hiçbir yere göndermiyoruz."