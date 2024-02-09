Taş gibi bek: Meunier

Fırtına'nın yeni transferi Thomas Meunier, dün forma siftahı yaptı. 46. dakikada Mehmetcan'ın yerine giren 32 yaşındaki sağ bek, savunmada yaptığı kritik dokunuşları, uzun-etkili pasları ve ilerde gol aramasıyla mest etti. 90+6'da yaptığı müthiş ortayla da Eren'e asist yaptı ve takımını ipten aldı. Meunier ilk maçında 'tam isabet' dedirtti.

BEKLERİN ORTAK GOLÜ

Bordo-mavili takım, G.Birliği karşısında son saniye golüyle maçı uzatmaya götürdü. Birçok net fırsat kaçıran Fırtına, 90+6'da beklerinin işbirliği ile golü buldu ve elenmekten son anda kurtuldu. Karadeniz devinin Dortmund'dan aldığı sağ bek Meunier, birçok kez yaptığı gibi ileriye çıktı ve çok klas bir orta yaptı. Sol bek Eren da kafa ile ağları sarstı ve karşılaşmayı uzatmaya götürdü

"ASLA UNUTAMAM"

Meunier maç sonrası açıklamalarda bulundu: "İlk maçımı kesinlikle hatırlayacağım, unutmayacağım. Çok fazla duygu yoğunluğu aldı. Maçı alacağımıza kendimizi ikna edemedik. Fazla baskı kurduk ve ortalarala kazandık. Asistle başlamam çok güzel oldu. Kalitemi arttırabileceğimi düşünüyorum. Daha da artacağıma inanıyorum. Takım arkadaşlarımın daha iyi oynamasına yardımcı olacağım. Çünkü takımda çok fazla kaliteli oyuncu var."

"KALİTEYİ GÖRDÜK"

Teknik direktör Abdullah Avcı, yeni transfer Meunier'in kısa sürede kalitesini gösterdiğini söyledi. Transfer dönemiyle ilgili de konuşan Avcı, "Meunier gibi futbolcular kalite katıyor. Bana kalsa 7-8 futbolcu isterim ama kulübün ekonomik şartları ortada. Başkan Ertuğrul Doğan ile günde 5-6 kez telefonla transferi konuşuyoruz" açıklamasını yaptı.