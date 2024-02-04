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Ertuğrul Doğan'dan Beşiktaş maçı sonrası sert sözler: Uyarıyorum!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları 24. hafta maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi Arda Kardeşler'i VAR hakemlerini ve MHK'yi eleştiren Ertuğrul Doğan, "Hakem diyeceğim, diyemiyorum. Soytarılık yapılıyor yani. Net konuşmak lazım" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 23:22 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 23:27
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Ertuğrul Doğan'dan Beşiktaş maçı sonrası sert sözler: Uyarıyorum!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup oldukları mücadele sonrası A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programına canlı yayında telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş yönetimine bizi çok güzel misafir ettikleri için teşekkür ederim. Aynı şekilde biz de onları Trabzon'da misafir edeceğiz" diyerek siyah beyazlı kulübe teşekkür eden Ertuğrul Doğan, mücadeledeki hakem kararları hakkında ise sert sözler sarf etti.

İşte Ertuğrul Doğan'ın o sözleri:

Söylediklerimin Beşiktaş camiasıyla alakası yok. Konuştuklarım sistemle ilgili. Bu hakemler bir plan dahilinde hareket ediyor.

Fenerbahçe maçından sonra Mete Kalkavan ile alakalı bir açıklama yapmıştım. Tabii bu açıklamalar hoşumuza gitmiyor, futbolun içinde kalmıyoruz. Ama hakem diyeceğim, diyemiyorum. Soytarılık yapılıyor yani. Net konuşmak lazım. Ben bu arkadaşların dürüstlüğüne, adamlığına inanmıyorum. Fenerbahçe maçından sonra 'Utanmıyor musunuz?' demiştim, utanmıyorlar. Bir soytarılıktır gidiyor.

Mete Kalkavan bataklıkta sinek gibiydi. Bir de eğitimi olmayan bir birimin başına verilmiş. Komik kararlar, net bir iletişim yok. Bir soytarılıktır gidiyor. Birkaç şey söylemek istiyorum VAR hakemi ile ilgili; geçen yıl 19 Nisan'da oynanan bir Konyaspor - Adana Demir maçından sonra ceza alan hakem arkadaş, ne oluyor da haftanın maçına atanıyor? Tolga Bey, İzmir'de ameliyatları ile uğraşıyor, atamaları uzaktan kafasına göre yapıyor. Ahmet İbanoğlu'nun zaten dünyadan haberi yok.

Hepsinin sonu Trabzonspor ile bu işlere girenlerle aynı olacak. Bunların hiçbirinin kurtuluşu yok. TFF Başkanımızın da müdahale etmesi gerekiyor. Yok İzmirli grubu, o grubu, bu grubu... Kafamızı bozuyorlar, farklı şeylerle karşı karşıya kalacaklar. Uyarıyorum! Susmadan sonuna kadar gideceğiz. Bu sistem değişecek. Teslim olmak yok. Bizde kimsenin hesabı kalmaz. Trabzonspor camiası rahat olsun, bu işlerin hesabı sorulacaktır."

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