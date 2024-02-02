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Ömür Hull City’de

Trabzonspor, 24 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Hull City, Abdülkadir Ömür için 2.5 milyon euro + sonraki satıştan yüzde 50 pay ödeyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Ömür Hull City’de

Kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür, Hull City'ye transfer oldu. Trabzonspor ile İngiltere Championship ekibi arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Bordo-mavililer, KAP'a yaptığı açıklamada, "Abdülkadir Ömür'ün, Hull City'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Hull City, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 500 bin euro ödeme yapacaktır. Hull City, Premier Lig'e çıkarsa 2 milyon 500 bin euro daha ödeyecek. Ayrıca, oyuncunun bir başka kulübe kiralanması ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde %50'si kulübümüze ödenecektir. Yine anlaşma uyarınca, futbolcunun Türkiye'ye transferi durumu söz konusu olması halinde öncelik hakkı kulübümüze ait olacaktır" detaylarını paylaştı.

ROSENİOR: OLAĞANÜSTÜ BİR TEKNİĞİ VAR

Hull City Teknik Direktörü Rosenior, Ömür'e övgüler yağdırdı: "Taraftarlarımız onu izlemek için sabırsızlanıyor. Gol yollarında çok etkili ve gol kilidini açabilen bir oyuncu. Harika son paslarının yanında bitirici özelliği ve şutları iyi. Rakibi eksiltebilen ve topsuz oyunda çok çalışkan. Olağanüstü bir teknik özelliğe sahip. Onun futbol kişiliğini seviyorum."

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