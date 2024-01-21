Haberler Trabzonspor Farklı kadro ile çıkacak

Farklı kadro ile çıkacak

Abdullah Avcı, kupadaki Manisa maçında rotasyona gitmiş ve Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Umut Güneş ve Kerem Şen gibi isimleri oynatmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Farklı kadro ile çıkacak

Abdullah Avcı, kupadaki Manisa maçında rotasyona gitmiş ve Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Umut Güneş ve Kerem Şen gibi isimleri oynatmıştı. G.Saray'a karşı ise ideal kadroya dönülecek. Defans dörtlüsünün Mehmet Can, Benkovic, Baniya, Eren şeklinde kurulması. Orta sahada Berat, Mendy ve Bardhi'nin olup, ileri üçlüde de Visca, Fountas, Enis Destan'ın başlaması bekleniyor.

G.SARAY'I BEKLİYOR

Trezeguet'nin yokluğunda forma şansı bulan Fountas, dikkat çekiyor. Ligde Antalyaspor maçında fileleri sarsan ve ardından Türkiye Kupası'nda Manisa'yı golünü atan 28 yaşındaki yıldız, gözünü G.Saray derbisine dikti.

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