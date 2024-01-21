Farklı kadro ile çıkacak

Abdullah Avcı, kupadaki Manisa maçında rotasyona gitmiş ve Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Umut Güneş ve Kerem Şen gibi isimleri oynatmıştı. G.Saray'a karşı ise ideal kadroya dönülecek. Defans dörtlüsünün Mehmet Can, Benkovic, Baniya, Eren şeklinde kurulması. Orta sahada Berat, Mendy ve Bardhi'nin olup, ileri üçlüde de Visca, Fountas, Enis Destan'ın başlaması bekleniyor.
G.SARAY'I BEKLİYOR
Trezeguet'nin yokluğunda forma şansı bulan Fountas, dikkat çekiyor. Ligde Antalyaspor maçında fileleri sarsan ve ardından Türkiye Kupası'nda Manisa'yı golünü atan 28 yaşındaki yıldız, gözünü G.Saray derbisine dikti.