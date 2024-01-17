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Trabzonspor'da Diomande sesleri! Abdullah Avcı yeşil ışık yaktı

Karadeniz devinin, Danimarka’nın Nordsjaelland takımında forma giyen 22 yaşındaki merkez orta saha Diomande’nin peşinde olduğu dile getirildi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor'da Diomande sesleri! Abdullah Avcı yeşil ışık yaktı

Trabzonspor, Danimarka'nın Nordsjaelland takımında forma giyen 22 yaşındaki merkez orta saha Mohamed Diomande'yi gündemine aldı. Fildişi Sahilli futbolcunun sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona ereceği için transferin uygun bir bonservis bedeliyle gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sezon 21 maça çıkan Diomande, 5 asist yaptı. Abdullah Avcı'nın, 1.83 boyundaki oyuncunun transferi için yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. Karadeniz devinin kurmaylarının, Diomande için çok yoğun bir şekilde çalıştığı öne sürülüyor.

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