Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı ve Visca'dan taraftara çağrı!

Abdullah Avcı ve Visca'dan taraftara çağrı!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve Visca taraftarı Karadeniz derbisine çağırdı. Satışa çıkan biletlerin yarısı tükendi. Yönetim maç günü artmasını bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Abdullah Avcı ve Visca'dan taraftara çağrı!

Trabzonspor son 4 maçından 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkardı. Bu dönemde toplanan 10 puanla bordo-mavili camianın yüzü gülüyor. Ancak bu durumun bilet satışlarına yansımaması yönetimi endişelendiriyor. Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı ve takımın süper yıldızı Edin Visca taraftarlara seslenerek bugünkü Samsunspor maçı için Papara Park'a gelmelerini istedi. Dolu tribünlerin kendilerini daha çok motive ettiğini belirttiler. Satılan bilet sayısının 25 bin civarında olduğu kaydediliyor. Yönetim maç gününde bu rakamın artmasını umut ediyor. Samsunspor taraftarı ise kendilerine ayrılan deplasman tribünü biletlerini tamamen tüketmiş durumda.

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