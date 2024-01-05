"Kupaları sıralayacağız"

Bordo-mavili ekipte Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, önemli açıklamalar yaptı. Trabzonspor Dergisi'ne konuşan Kaya, en büyük hedefin sıralı şampiyonluklar olduğunu söyledi. Kaya, "Hedefimiz Trabzonspor'un sürdürebilir bir ekonomiye sahip olması çünkü her şeyin başı ekonomi. Düzene oturtturmak istiyoruz. Trabzonspor zaten her zaman hedef takımı, altyapısını hazırladıkça sıralı şampiyonluklar en büyük hedefimiz. Bunu başaracak bilgi ve birikime sahip, iyi çalışan, Trabzonspor'u kendisine dert edinen bir ekibiz" dedi

25 MİLYON EURO DAHA YOLDA

Kulübün kasasına ortak bir çalışmayla 80 milyon euro koyduklarını vurgulayan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Borçlanarak yapmadık, tamamen sponsor ve hibe destekleriyle yolu yürüdük. Önümüzdeki aylarda da Sayın Başkanımızın belirttiği üzere 25 milyon euro'luk bir hamlemiz daha olacak. Stadyumun kullanım haklarının bize geçmesiyle beraber bu bölgede de ciddi atılımlar yapacağız. Arazi çalışmalarımız devam ediyor, memnuniyetle duyuracağız. Yeni hamleler, yeni projelerle Trabzonspor'umuzu aydınlık yarınlara taşımaya kararlıyız."

NWAKAEME'YLE AİLECE GÖRÜŞÜYORUZ

Nevzat Kaya, bordo-mavili ekibin eski yıldızı Nwakaeme ile görüştüğünü söyledi. Kaya, "Trabzonspor tarihine adını altın harflerle yazdıran Nwakaeme ile ailece görüşüyoruz. Çok karakterli ve profesyonel biri. Trabzonspor'u her zaman yakından takip ediyor" dedi.

BİLİNÇ KAYBI YAŞADIM

Şampıyonluğun garantilendiği Antalyaspor maçı öncesi ve sonrasını unutamadığını da belirten Kaya, "2-3 hafta hiç yerimde duramadım, tansiyonum sürekli iniyor çıkıyordu. Maç bittiğinde gerçekten inanamadım. Ne düdük sesi ne de başka bir şey duyamıyordum. Kısa süreli bir bilinç kaybı ve baygınlık geçirmiştim. Çok şükür ki Allah'ım bize bu görüntüyü görmeyi bir kez daha nasip etti" ifadelerini kullandı.