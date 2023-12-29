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Trabzonspor'da Bakasetas için Panathinaikos iddiası! Fatih Terim...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un yıldız ismi Bakasetas için her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılmaya devam ediyor. Yunan yıldız için şimdi de Fatih Terim devreye girdi. İşte son detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Trabzonspor'da Bakasetas için Panathinaikos iddiası! Fatih Terim...

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Trabzonspor ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlanamayan Anastasios Bakasetas için transfer iddiaları sürüyor. Takvim'de yer alan haberde Bakasetas'ın ismi, Fatih Terim'in başına geçtiği Panathinaikos ile ciddi şekilde anılmaya başlandı. Yunanistan'dan Sportime, Pana'nın yeni teknik direktörü Terim'in yıldız isme onay verdiğini, Trabzonspor'a 1 milyon Euro bonservis ödeneceğini duyurdu. Ayrıca 2 milyon Euro yıllık kazanacağı belirtilen Bakasetas için, "Bakasetas en çok kazanan oyuncu olacak. Ona altın halı hazırlanıyor" denildi. 30 yaşındaki Bakasetas Trabzonspor formasıyla toplam 119 karşılaşmaya çıkarken, 33 gol attı ve 23 de asist kaydetti.

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