TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a İtalya'dan golcü takviyesi!
Takımın başına Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte yükselişe geçen Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları başladı. Paul Onuachu'yu yedekleyecek bir golcü almak isteyen bordo mavililer aradığı yıldızı İtalya'da buldu. İşte detaylar...
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Abdullah Avcı'nın yıldız oyuncunun transferine sıcak baktığı öğrenildi.
Erik Botheim bu sezon Salernitana formasıyla 9 maçta görev aldı.
İtalyan kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi olan forvet oyuncusunun piyasa değeri 2.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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