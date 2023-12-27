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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a İtalya'dan golcü takviyesi!

Takımın başına Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte yükselişe geçen Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları başladı. Paul Onuachu'yu yedekleyecek bir golcü almak isteyen bordo mavililer aradığı yıldızı İtalya'da buldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 12:15
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a İtalya'dan golcü takviyesi!

Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte yükselişe geçen bordo mavililer transferde işi sıkı tutuyor.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a İtalya'dan golcü takviyesi!

Southampton'dan kiralanan Paul Onuachu'nun performansından memnun kalan bordo mavililer yıldız oyuncuyu yedekleyecek bir golcü arayışını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a İtalya'dan golcü takviyesi!

İtalyan medyası Salernitana forması giyen Botheim'in Trabzonspor'a önerildiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a İtalya'dan golcü takviyesi!

Abdullah Avcı'nın yıldız oyuncunun transferine sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a İtalya'dan golcü takviyesi!

Erik Botheim bu sezon Salernitana formasıyla 9 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a İtalya'dan golcü takviyesi!

İtalyan kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi olan forvet oyuncusunun piyasa değeri 2.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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