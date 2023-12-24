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Mendy yetmedi

Gaziantep FK maçından sonra asıl mevkisi ön liberodan stopere geçen 23 yaşındaki Fransız yıldız dün Başakşehir filelerini sarsarak bordo mavili forma ile ilk golünü attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Mendy yetmedi

Trabzonspor dün Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken, takımın en iyisi Batista Mendy'di. Fırtına, sezon başında Mendy ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Transfer için Angers kulübüne 3 taksit halinde 4 milyon 400 bin euro ödeneceği duyurulmuştu. Mendy bu sezon 1.3 milyon euro ücret alıyor. Gaziantep karşılaşmasından sonra asıl mevkisi ön libero olmasına rağmen stoperde görev yapan 23 yaşındaki Fransız yıldız, Başakşehir karşısında da harika bir performans sergiledi. Defans hattını toparlayan 1.91 boyundaki futbolcu, ileriye çıkarak da gol aradı. 34. Dakikada da fileleri sarstı. Visca'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içindeki Onuachu'nun yaptığı kafa vuruşunda top Mendy'nin önüne düştü. Mendy'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, direğe de çarparak ağlarla buluştu. Genç futbolcu, Trabzonspor ile ilk golünü böylece atmış oldu. Fransız futbolcu sahada olunca Fırtına yenilmiyor. Mendy'nin oynamadığı 4 maç kaybedilirken (Galatasaray, Çaykur Rize, Adana Demir, Kayseri) onunla sadece 1 kez kaybedildi. (Hatay).

MENDY: BUNU BEKLEMİYORDUK

Trabzonspor'un golünü atan Batista Mendy, istedikleri oyunu gösteremediklerini belirterek, "Beklediğimiz şey bu değildi. Tatilden önce 3 puan kazanmak istiyorduk ama olmadı. Sadece 1 puanla yetindik" dedi.

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