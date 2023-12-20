Hükmen yenilgi ve 3 puan silme

Kaldığı yerden ve yine olaylı başlayan Süper Lig'de İstanbulspor'un sahadan çekilmesi sonrasında gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Askıya alınan İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması ile ilgili son kararı TFF verecek. Mücadelede skor 2-1 Trabzonspor'un lehineyken dakikalar 73'ü gösterdiğinde İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımını sahadan çekmişti. Talimatlar gereği, Boğalar'ın alacağı ceza belli. TFF tarafından İstanbulspor'a hükmen ceza verilmesi ve 3 puanının silinmesi bekleniyor. En yakın örnek olarak akıllara 2016 yılında Göztepe ile Eskişehir arasında oynanan karşılaşma akıllara geldi. 2016 yılında oynanan Göztepe-Eskişehirspor karşılaşmasında Eskişehirsopr sahadan çekilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu bu maçın ardından Göztepe'yi 3-0 hükmen galip saymıştı. Es-Es'in de 3 puanını silmişti. Emsal örnek olarak İstanbulspor- Trabzonspor maçı sonucunda Fırtına'nın 3-0 hükmen galip sayılması bekleniyor. Boğaların da puanları silinecek.

İŞTE O MADDE:

"Başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafıları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır."

BEDELİ NE OLURSA OLSUN

İstanbulspor Kulübü Asbaşkanı Ömer Saral, mücadele sonrasında bir tweet attı. Saral "Bedeli ne olursa olsun" ifadelerini kullanarak başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun kararının arkasında olduklarını duyurdu. Ömer Saral her türlü bedeli ödemeye hazır olduklarını vurguladı.