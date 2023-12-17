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Trabzonspor'da Nwakaeme heyecanı!

Trabzonspor’da başkan yardımcısı Nevzat Kaya, 34 yaşındaki yıldızla çok yakın arkadaş. Al Fayha’da 3 maçtır kadroya giremeyen Nwakaeme işini çözmeye çalışıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Trabzonspor'da Nwakaeme heyecanı!

Karadeniz temsilcisi devre arası transferi öncesi hareketli. Bordo-mavili ekibe dönen Abdullah Avcı, birlikte şampiyonluk yaşadığı Anthony Nwakaeme'yi de geri istiyor. Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan temsilcisi Al Fayha'nın yolunu tutan tecrübeli kanat oyuncusu burada aradığını bulamadı. Adı sezon başı da Trabzonspor ile anılsa da yollar kesişmemişti. Bordo-mavililer ara transfer dönemi için yoğun bir atak başlattı. Çünkü şartlar şu anda hiç olmadığı kadar bordo-mavili kulübün lehine. Nwakaeme, Al Fayha'da 3 maçtır kadroya alınmıyor. Ayrılmayı planlıyor.

KAYA BİZZAT İLGİLENİYOR

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme transferiyle başkan yardımcısı Nevzat Kaya ilgileniyor. Nijeryalı futbolcu, Türkiye'de top koştururken Kaya ile çok yakın arkadaşlardı. Dostlukları Nwakaeme, Arabistan'a gittiğinde de azalmadı. İkili sürekli iletişim halinde. Nevzat Kaya şimdi tüm şartları araştırıyor. Devre arasında Anthony Nwakaeme'yi bordo-mavili kulübe yeniden kazandırmak için kollarını sıvadı. Trabzonspor taraftarı da heyecanla yönetimden gelecek mutlu haberi bekliyor. Nijeryalı yıldızın yeniden Karadeniz temsilcisi için oynamak istemesi transferi kolaylaştırıyor. Heyecanlı bekleyiş sürüyor.

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