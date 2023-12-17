Büyük destek

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Trabzonspor'un Salı günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının deplasman biletleri tamamen tükendi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Trabzonspor'un Salı günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının deplasman biletleri tamamen tükendi. Lige verilen ara nedeniyle iç saha maçına çıkmadan deplasmana gidecek olan bordo-mavili takımı havalimanında da karşılamayı planlayan taraftarların tribünde de çeşitli organizasyonlar yaparak, son haftalarda çıkışa geçen takıma moral olmaya çalışacağı öğrenildi.

ONURALP BEKLEMEDE

Karadeniz ekibinin sezon başında renklerine bağladığı Onuralp Çevikkan gelecek vaadeden bir isim. 17 yaşındaki eldiven şu anda Uğurcan Çakır'ın arkasında yedek bekleyen kalecilerden biri. Ancak geleceği çok parlak. Altınordu'dan transfer edilen Onuralp'in alt takım maçlarını Real Madrid, Milan, PSG gibi ekipler yakından izliyor. Trabzonspor ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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