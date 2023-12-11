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Trabzonspor Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da, 16. haftada oynayacağı Yılport Samsunspor maçının hazırlıkları başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 15:41
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Trabzonspor Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Cumartesi günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve 5'e 2'nin ardından çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, 12 Aralık Salı gününü izinli geçirdikten sonra 13 Aralık Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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