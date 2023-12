Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Türk futbolunda artık deniz bitti

Trabzonspor Olağan Genel Kurul toplantısı KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Trabzonspor eski başkanı Ahmet Celal Ataman ve bordo-mavili üyelerinin katıldığı toplantıda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Divan başkanlığı Ali Sürmen'in yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin bordo-mavili kulübün faaliyet, idari ve mali raporlarını okurken, Denetleme Kurulu Üyesi İsmet Keskin ise 31 Ekim 2023 itibarıyla kulübün net borcunu 4 milyar 45 milyon 369 milyon TL olarak açıkladı. Keskin'in konuşmasının ardından yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi.

Genel kurulda bir konuşma yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübü maddi ve manevi anlamında Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri haline getirmek için çok önemli çalışmalar içinde olduklarını belirterek, "Hedeflerimiz büyük ve onlara ulaşmanın yolunun da büyük mali disiplin yeni gelir kaynaklarının oluşturulması akıllı bir kulüp yönetim politikasından geçtiğinin farkındayız. Camia olarak şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek olduğunu biliyoruz. Bu verimli topraklarda daha nice şampiyonluk yaşamak içinde en önemli konunun ekonomi olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Kulübümüze maddi ve manevi anlamda Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri haline getirmek için çok önemli çalışmalar içerisindeyiz. Taraftarlarımızın Trabzonspor'dan gurur duyması için birçok konuda yeni faaliyetler sürdürmekteyiz" dedi.

Türk futbolunda artık denizin bittiğini dile getiren Başkan Doğan, "Uçurumun kenarındayız. Bu sene önemli bir yayın ihalesi var. Tüm kulüplerimizi çok yakından ilgilendiren ve hiç kimsenin hata yapma lüksünün olmadığı günlerdeyiz. Yayın ihalesi 500 milyon Dolar seviyelerinden 90 milyon Dolar'ın altına düştü. Örneğin Trabzonspor herhangi bir deplasmanda 3 puan alsa bile o deplasman masraflarını karşılayamayacak seviyede bir naklen yayın gelirimiz var. Hafta içi kulüpler birliği toplantısı gerçekleştirildi ve önemli konular konuşuldu. Bu konulardan en önemlilerinden bir tanesi yayın ihalesiydi. İnşallah bu sefer geçen sefer olduğu gibi tek yayıncı kuruluşun değil 2 veya 3 kuruluşun katılacağı bir ihale olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili değerli federasyon başkanımızın ve yönetim kurulunun önemli çalışmaları var. Bu çalışmalar neticesinde gelinen noktada şunu söyleyebiliriz. Birçok siste konuşuluyor başta play-off olmak üzere önümüzdeki yıldan geçerli olmak üzere. Bunların konuşulmasının asıl sebebi yaklaşık olarak 90 milyon Dolar'a gerileyen naklen yayın gelirini 200 milyon Dolar bandına çekebilmek. Eğer bu aşamalara ulaşılabilirse kulüplerimizin bir nebze nefes alacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"PAZARI GENİŞLETEMEYEN, STADYUM EKONOMİSİNİ ÇALIŞTIRMAKTAN UZAK AÇIKÇASI ACİZ BİR SİSTEM"

E-bilette mevcut sistemin aciz bir sistem olduğunu kaydeden Doğan, "En önemli konulardan birisi de e-bilet ihalesi. Bilindiği gibi mevcut sistem potansiyelin çok altında gelir sağlayan çok komik rakamlarla kulüplere katkı veren bir sistem bulunmakta. Pazarı genişletemeyen, stadyum ekonomisini çalıştırmaktan uzak açıkçası aciz bir sistem. Federasyonumuzun bu konuda da çok ciddi çalışmaları var. Federasyondan beklentimiz bu fırsatları maksimum seviyeye getirerek bunları çok ciddi paralara çevirerek önemli gelir kaynaklarını takımlarımıza kazandırmasıdır" diye konuştu.

"BİZ TÜM İYİ NİYETİMİZLE ALTYAPIDA TORPİLİ KALDIRDIĞIMI SÖYLEYEBİLİRİM"

Şampiyonluk anıtı için 19-20 kişilik bir katılımla 38-40 milyon TL'lik bir para toplandığını vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Sadece 18-19 kişinin isminin bulunacağı bir anıtın yapılması şu an itibarıyla mantıklı durmadığı için biz bu sayıyı nasıl artırabilir ve beklentileri karşılayabiliriz diye Sayın Emre Birhan Yazıcı önderliğinde bir planlama yapıyoruz ve şu anda hazırlanıyoruz. Double Pass konusu Fransa, İngiltere, Almanya ve Belçika'da çok önemli kulüplerle yıllardır faaliyetlerini sürdüren bir firma. Eksikleri olabilir bizim de eksiklerimiz olabilir. Yaklaşık olarak 6 aylık bir süredir ciddi anlamda faaliyette. Trabzon şehri olarak çok iyi biliyoruz ki altyapıdan bir verim alınabilmesi için en az 3-4 yıllık bir sürecin geçmesi gerekiyor. Biz tüm iyi niyetimizle altyapıda torpili kaldırdığımı söyleyebilirim. İsminin ne olduğu önemli değil. Önemli olan benim kafamda altyapıda torpilin işlemediği. Burada kimseyi eleştirmek anlamında bunu söylemiyorum. Yıllarca biz de bunları gördük gördüğümüz yaraya da parmak bastık ve bunu ortadan kaldırdık, kimse de bunun aksini söyleyemez" ifadelerini kullandı.

"BİR GİZLİMİZ SAKLIMIZ YOK"

"Transfer konusunda bir gizlimiz saklımız yok" diyen Başkan Doğan, "Transferler konusunda da ilk gün söz verdiğim gibi önce hocamızın talebini alıyorum. Yanına izleme komitesi imzasını atıyor, yanına asbaşkan imzasını atıyor yanında başkan imzasını atıyor. Tüm bu imzalar denetleme kurulumuz hem diğer kurul üyelerimizin tamamıyla dosya halinde paylaşılıyor. Bunu herkes görebilir ve ibraz edebiliriz. Bu konuda bir gizlimiz saklımız yok" dedi.

İSTANBUL'DAKİ KARTAL ARAZİSİ

İstanbul'daki Kartal arazisi ile ilgili resmi başvuruyu yaklaşık 2 ay önce yaptıklarını belirten Doğan, "Kartal arazisinin satın alınması ve üzerinde proje geliştirilmesi ile alakalı satın alınması ile ilgili bir çalışma yapıldı. Haftaya Ankara'da bize bu çalışmayla ilgili bize bilgi verecekler. Biz de planlamamızı yapıp o araziyi yani mülkünü Trabzonspor'a kazandırıp Emlak Konut veya TOKİ'den bir tanesi ile anlaşıp inşallah kulübümüzün borçlarını ödenebilir bir hale getireceğiz" diye konuştu.

"8 AYDA KULÜP KASASINDAN 90 MİLYON EURO ÖDEME YAPTIK"

Bordo-mavili kulübün borcuna ilişkin dikkatli davranmaya ve her şeyi her an planlamaya çalıştıklarını dile getiren Ertuğrul Doğan, "Mevcut kur farkları ve artan faizleri üzerine koyunca borç rakamı bu. Biz burada çok dikkatli davranmaya her şeyi her an planlamaya çalışıyoruz. Trabzonspor'a eksiğimiz olabilir ama yanlışımız olmaz. Biz geldiğimiz günden beri yönetim kurulundaki arkadaşlarımın özverili ve iyi niyetli çalışmalarından ötürü onlara teşekkür ediyorum. 8 ayda kulüp kasasından 90 milyon Euro ödeme yaptık. Bu ödeme yapılamasaydı asıl o borcun nereye gideceğini o zaman görürdük. O 90 milyon Euro ödenemeseydi o anlaşmaların feshinden kaynaklı olarak 70 milyon Euro civarında bir tazminatla karşı karşıya kalacaktık. Artı manevi yükü camiaya artı sponsorlara olan yükü. Yani içinden çıkılmayacak bir hale gelecektik. Bu 90 milyon Euro'nun 70 milyon Euro'su tamamen sponsorluktur. Yani kulübe bir geri dönüşü olmayacaktır. Ocak ayı sonunda inşallah bitirdiğimiz bir proje ile bu rakamın üzerine bir 25 milyon Euro daha koyacağız. İnanın elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"UÇURUMUN KENARINDAN DÖNDÜK YOL ÇOK UZUN VE MEŞAKKATLİ"

Trabzonspor camiasının mutluluğu, yeniden şampiyonluğu görmesi için mali yapıyı ellerinden geldiği kadar kollamaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Doğan, "Ben bir iş insanı olarak zaten böyle bir böyle bir şeyin normal şartlarda olması, şirketin faaliyetini sürdürmesi mümkün değil. Bu Trabzonspor için olduğu için buradadır. Bunun bir dönüşümle olması gerekiyor. Biz de bu dönüşüme talibiz, bunu ilk geldiğimiz gün de söyledim. Uçurumun kenarından döndük, yol çok uzun ve meşakkatli. Bu şehrin yeniden şampiyonlukları görmesi çok önemli ama şampiyonlukları görürken sürdürülebilir bir ekonomi ile görmesi önemli. Aksi halde bizim gördüğümüz şampiyonluk gibi olur. Dolayısıyla biz bunları da yaşadık gördük ve tecrübe ettik. Ne yapacağımızı nasıl yapacağımızı biliyoruz. Benim tek ricam lütfen hocamızın oyuncularımızın yanında olup onlara destek olalım. Biz bu yürüyüşü tek başımıza yapamayız. Sizlerin desteği olmadan biz bu yürüyüşü bitiremeyiz. Sizlerden bu konuda destek bekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.