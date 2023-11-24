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Trabzonspor’da EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında EMS Yapı Sivasspor deplasmanında sahne alacak Trabzonspor oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 17:58
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Trabzonspor’da EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümde pas çalışması ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. İdman dar ve geniş alanda oyun ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, Sivasspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor

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