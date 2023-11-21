Alexander Sörloth eskileri unutamıyor! "Trabzonspor'u çok özlüyorum"

Trabzonspor'da attığı gollerle taraftarın gönlüne giren Norveçli golcü Alexander Sörloth, taraftarlara mesajda bulundu.

Sosyal medya hesabından Türk taraftarların kendisine olan ilgisi sorulan Norveçli yıldız, "Kariyerimde çılgın bir deneyimdi. Pazar günü bir maçımız varsa cuma günü taraftarlar antrenman sahasına gelir sizi o atmosfere hazırlardı. Maç olduğu günler inanılmazdı. O maç günlerini özlüyorum. Çünkü stadyumdaki atmosfer, karşılaştırılamaz. Maçtan 1.5 saat önce taraftarların sesini duymaya başlıyorsunuz. Beşiktaş, Fenerbahçe derbilerini hatırlıyorum. Sahada yaşadığım en güzel anlardan biriydi" dedi.

İSPANYA'DA BAŞARILI SEZON GEÇİRİYOR

Villarreal'de iyi bir sezon geçiren Sörloth, Trabzonspor günlerininin esintilerini yaşıyor. La Liga'da Villarreal formasıyla çıktığı 13 maça çıkan golcü oyuncu, 6 gol attı. Takım arkadaşlarına 1 asist de yapan forvet, şu anda İspanyol ekibinin 8 gollü Gerard Moreno'dan sonra en skorer isim oldu.