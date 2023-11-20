TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da yeniden Vitor Hugo sesleri!

Nenad Bjelica ile yollarını ayıran Trabzonspor takımın başına Abdullah Avcı'yı getirmişti. Deneyimli teknik adamın gelişiyle ivme yakalayan bordo-mavililer, Avcı yönetiminde çıktığı 4 maçtan 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olmuştu. Mücadeleyi Onuachu, Berat Özdemir ve Nicolas Pepe'nin attığı gollerle 3-2 kazanan Abdullah Avcı ve öğrencileri, ligde üst sıralara tırmanma yarışında önemli bir adım attı. Öte yandan stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da gündeme eski futbolcusu Vitor Hugo geldi.

Ülkesinin Bahia takımında forma giyen Brezilyalı stoperin dönmeye sıcak baktığı belirtilirken, bir diğer transfer rotasının ise ikinci bölge olması planlanıyor.