Trabzonspor Tümosan Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri geçen hafta Fenerbahçe deplasmanından alınan galibiyetin ardından yeni bir seri yakalamak istiyor ve sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Larsen, M. Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Yasir, Soner, Uğurcan, Muric, Cicaldau, Marlos, Sokol

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALIYOR!

Trabzonspor-Konyaspor maçında Cihan Aydın düdük çalıyor. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Serkan Ok ve Volkan Ahmet Narinç.

Tugay Kaan Numanoğlu ise dördüncü hakem olarak görev yapıyor.