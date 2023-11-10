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TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta müsabakasında Trabzonspor, Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın bilgileri ve ilk 11'leri araştırılıyor. Trabzonspor Konyaspor maçı canlı skor takibi ve tüm detaylar haberimizde...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 18:56 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 19:27
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TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Tümosan Konyaspor maçı 10 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Larsen, M.Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Yasir, Soner, Uğurcan, Muric, Cicaldau, Marlos, Sokol

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzonspor- Tümosan Konyaspor maçında Cihan Aydın düdük çakacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Serkan Ok ve Volkan Ahmet Narinç olacak.

Tugay Kaan Numanoğlu ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

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