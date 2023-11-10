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TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta müsabakasında Trabzonspor, Konyaspor'u konuk edecek. Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakada Eren Elmalı ve sakatlıkları devam eden Orsic ile Umut Bozok maçta süre alamayacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Trabzonspor Konyaspor maçı canlı skor takibi ve tüm detaylar haberimizde...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 15:07 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 15:10
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TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 10 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçen Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında gördüğü kart ile cezalı duruma düşen Eren Elmalı ve sakatlıkları devam eden Orsic ile Umut Bozok maçta süre alamayacak. 👉TRABZONSPOR HABERLERİ

KONYASPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Bu sezon beklentilerin altında bir performans ile başlangıç yapan Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile çıkış arıyor. Konyaspor, Trabzonspor'u yenerek 3 puanı almak ve seri başlatmak istiyor. Konyaspor'da golcü oyuncu Muhammet Demir zorlu maçta forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇ HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzonspor-Konyaspor maçında Cihan Aydın düdük çakacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Serkan Ok ve Volkan Ahmet Narinç olacak.

Tugay Kaan Numanoğlu ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

📈 TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU 📈

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Larsen Berat, Mendy, Abdülkadir, Visca, Pepe, Onuachu

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Calvo, Adil, Yasir, Soner, Oğulcan, Muric, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

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