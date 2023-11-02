Haberler Trabzonspor "Kazanmaya gideceğiz"

"Kazanmaya gideceğiz"

Teknik direktör Abdullah Avcı, F.Bahçe derbisi ile ilgili “Trabzonspor her zaman her maçı kazanmaya gittiği gibi bu maçı da kazanmaya gidecek” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Kazanmaya gideceğiz"

Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisine kazanmak için gideceklerini söyledi. Bordo-mavili hoca, "Güzel maçlar bunlar. İnsanların seyrettiği ilgisini kafasını çevirdikleri bir alan. Umarım iki takım da oyun olarak buna seyir zevki açısından topun fazla oyunda kaldığı, keyifli, Fair Play'in olduğu bir müsabaka olur. Trabzonspor her zaman her maçı kazanmaya gittiği gibi bu maçı da kazanmaya gidecek. Umarım istediğimiz her şeyi oyunun başından sonuna kadar uygularız" dedi.

BU OYUN DOĞAÇLAMA DEĞIL

Görevine yeniden dönüşüyle birlikte takımda devam eden uyum sürecini değerlendiren Abdullah Avcı, "Felsefeyi, yaptıklarımızı, geri bildirimleri dershane gibi çalışmamız gerekiyor. Bu oyun doğaçlama değil. Planı, savunması, hücumu var. Hepsini tekrar hem tanıdık oyunculara hatırlatıyor, hem de diğerlerine yeniden gösteriyoruz. Çocuklar da buna hızlı ayak uydurmaya çalışıyor. Çok çalışıyoruz " diye konuştu

3 FUTBOLCU TAKIMLA ÇALIŞTI

Avcı'nın açıklamalarının ardından bordo-mavililerin idmanı başladı. İdmanda tedavileri süren Hüseyin ile Orsic katılmazken, sakatlık yaşayan ve tedavileri süren Bakasetas ve Trezeguet bir süre takımla çalıştı. Takımdaki uyum süreci artan Nicolas Pepe de idmanda yer aldı.

DİĞER
Otomotiv devinde baba-oğul kavgası! Şahsuvaroğlu Holding’in veliahdı düşen satışlardan babasını sorumlu tuttu paylaşımı olay oldu!
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail sivilleri öldürüyor! Mülteci kampları hedef alındı
İspanyol devinin yıldızı F.Bahçe'ye!
Ada'dan G.Saray iddiası! Ön libero Arsenal'dan
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Uğurcan Çakır'dan F.Bahçe açıklaması!
9 yaşındaki çocuğa çirkin saldırı! Trabzonspor'dan kınama
2 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (1 Kasım)
Son 30 yılın lideri Fotomaç
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maaşına yüzde 150 zam! İşte alacağı ücret Maaşına yüzde 150 zam! İşte alacağı ücret 07:30
A. Bilbao deplasmanda turladı! A. Bilbao deplasmanda turladı! 01:29
A. Bilbao deplasmanda turladı! A. Bilbao deplasmanda turladı! 01:28
ManU evinde bozguna uğradı! ManU evinde bozguna uğradı! 01:24
ManU evinde bozguna uğradı! ManU evinde bozguna uğradı! 01:16
B. Münih'e kupada büyük şok! B. Münih'e kupada büyük şok! 01:01
Daha Eski
Liverpool çeyrek finalde! Liverpool çeyrek finalde! 01:01
B. Münih'e kupada büyük şok! B. Münih'e kupada büyük şok! 00:59
Liverpool çeyrek finalde! Liverpool çeyrek finalde! 00:42
Chelsea evinde turladı! Chelsea evinde turladı! 00:41
Chelsea evinde turladı! Chelsea evinde turladı! 00:40
Arsenal'e kupada West Ham şoku! Arsenal'e kupada West Ham şoku! 00:36