"Kazanmaya gideceğiz"

Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisine kazanmak için gideceklerini söyledi. Bordo-mavili hoca, "Güzel maçlar bunlar. İnsanların seyrettiği ilgisini kafasını çevirdikleri bir alan. Umarım iki takım da oyun olarak buna seyir zevki açısından topun fazla oyunda kaldığı, keyifli, Fair Play'in olduğu bir müsabaka olur. Trabzonspor her zaman her maçı kazanmaya gittiği gibi bu maçı da kazanmaya gidecek. Umarım istediğimiz her şeyi oyunun başından sonuna kadar uygularız" dedi.

BU OYUN DOĞAÇLAMA DEĞIL

Görevine yeniden dönüşüyle birlikte takımda devam eden uyum sürecini değerlendiren Abdullah Avcı, "Felsefeyi, yaptıklarımızı, geri bildirimleri dershane gibi çalışmamız gerekiyor. Bu oyun doğaçlama değil. Planı, savunması, hücumu var. Hepsini tekrar hem tanıdık oyunculara hatırlatıyor, hem de diğerlerine yeniden gösteriyoruz. Çocuklar da buna hızlı ayak uydurmaya çalışıyor. Çok çalışıyoruz " diye konuştu

3 FUTBOLCU TAKIMLA ÇALIŞTI

Avcı'nın açıklamalarının ardından bordo-mavililerin idmanı başladı. İdmanda tedavileri süren Hüseyin ile Orsic katılmazken, sakatlık yaşayan ve tedavileri süren Bakasetas ve Trezeguet bir süre takımla çalıştı. Takımdaki uyum süreci artan Nicolas Pepe de idmanda yer aldı.