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Birlikte çok şey yapacağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Abdullah Avcı’yla hiç ayrılmamış gibiyiz. İkimize de önemli görevler düşüyor. Bizim aklımızdan zirve dışında bir şey geçmez. Birlikte yapacağımız çok şey var. Ben ne kadar istekliysem hocamızın isteği de o kadar fazlaydı. Onun aklına ve kalbine güveniyorum. Çok güzel bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 06:50
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Birlikte çok şey yapacağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'da önemli açıklamalar yaptı. Onur Yıldız'ın moderatörlüğünde Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın sorularını yanıtlayan Doğan, Abdullah Avcı'yla hedefin zirve olduğunu söyledi. Hiç ayrılmamış gibi olduklarını belirten Doğan, "Aklımızdan zirve dışında bir şey geçmez. Birlikte çok şey yapacağız" dedi.

AVCI TRABZONSPOR SEVDALISI

Abdullah Avcı'yla anlaşma sürecinin kısa sürdüğünü belirten Başkan Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Ben ne kadar istekliysem hocamız da o kadar istekliydi. Onun aklına ve kalbine çok güveniyorum. Çok güzel bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Hocamız, Trabzonspor sevdalısı olduğu için oyuncuların durumunu da biliyorum. Bu da takımımızın ilerleyiş sürecini hızlandıracak."

YILDIZLARI TRANSFER EDECEĞİZ

Doğan, yazın transfer etmek istedikleri yıldızların devre arasında gelebileceğini belirtti. Konuyla ilgili, "Almak istediğimiz ama alamadığımız oyuncular oldu. Devre arasında almak istiyoruz. Bunların sayısı 1'den fazla da olabilir. Gelecek yılın hazırlığına şimdiden başlayacağız. İçerideki oyunculardan çıktıktan sonra diğer isimleri almaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.

TFF'DE BİR AĞ VE SİSTEM VAR

Federasyon başkanının iyi niyetine inandığını belirten Doğan, "Alt kurullarına hakim olduğunu düşünmüyorum. Orada başka bir ağ ve sistemin olduğunu düşünüyorum. Pendik maçında hakem 'Gözümle gördüm yüzüne vurduğunu' dedi. Bu inanılmaz. Ceza aldığını söylediler, ama almamış. Doğruyu söylemek zorundayız. Sadece kendin için adaleti istersen sistem değişmez" sözlerini sarf etti.

NWAKAEME İLE GÖRÜŞEBİLİRİZ

Sözleşmesi sona erecek Bakasetas'a teklif sunduklarını ifade eden Doğan, "Kabul etmedi. Bundan sonraki süreç hocamızın teknik anlamdaki kararına göre şekillenecek. Ondan sonra yeni bir teklif yapabiliriz" dedi. Nwakaeme ile ilgili ise, "İnanılmaz profesyonel ve özel hayatına dikkat eden bir futbolcu. Abdullah Avcı çalışmak isterim derse görüşebiliriz" ifadelerini kullandı.

70 MİLYON EURO'YU BULDUK

Doğan, sponsorluklarla ilgili, "6 ay içinde 70 milyon euro'yu geçtik. İlk geldiğimizde bir Türk firmayla sponsorluk görüşmesi yapıyorduk, üzerimizde baskı vardı. O dönem bunlara boyun eğseydim 40 değil 15 milyon euro'ya anlaşma yapacaktık. Yönetim kurulundaki isimlerin hepsi inanılmaz destek oldu. Papara'nın sahibine teşekkür ederim. Önemli işler yaptılar" dedi.

PLAY-OFF SİSTEMİ OLABİLİR

Başkan Doğan, play-off sistemiyle ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi: "Bu tip sistemlerin sezon başlamadan belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Devre arası olmadan söylemeleri gerekiyor. Play-off sistemi olabilir."

Başarı için elinden geleni yapacağını belirten Doğan, "Taraftarlar hırsı görürse desteğe gelir. Ben de aynıydım. Trabzonspor normal şampiyon olamıyor, her yeri kollamak lazım" dedi.

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