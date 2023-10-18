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TRANSFER HABERİ: İspanyol ekibinden Trabzonspor'un yıldızına kanca!

Son dakika spor haberi: İspanyol basını, Rafa Benitez yönetimindeki Celta Vigo’nun ara transfer döneminde Trabzonspor'un Fransız ön liberosu Batista Mendy için hamle yapacağını yazdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ: İspanyol ekibinden Trabzonspor'un yıldızına kanca!

Trabzonspor'un 4.4 milyon euro bonservis bedeliyle Angers takımından transfer ettiği Batista Mendy'ye talep var. İspanyol basını, Rafa Benitez yönetimindeki Celta Vigo'nun ara transfer döneminde Fransız ön libero için hamle yapacağını yazdı. Benitez, yaz döneminde de Mendy'yi istemişti. La Liga'da rekabet edebilmek için Benitez'in orta sahada daha fazla kas gücüne ihtiyaç duyduğunun belirtildiği haberde; fizik gücü yüksek, mücadeleci bir oyuncu arayışında olan Celta'nın Mendy için nabız yoklayacağı iddia edildi.

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