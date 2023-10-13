Benim için onurdu

Bjelica, ayrılık sonrası ülkesinin basınına konuştu. Hırvat hoca, Trabzonspor'da çalışmanın kendisi için onur verici olduğunu belirtti. Bjelica, "Başkan ve yardımcısıyla işbirliği olağanüstüydü. Bu sezon için bol şanslar dilerim. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte çalışmak benim için büyük bir onurdu. Yeni maceraya hazırım" dedi. Rangers'ın başına geçeceği iddialarına ise, "Görüştük, konuştuk, ne olacağını göreceğiz" yanıtını verdi.

Trabzon'da evimde hissettim Bjelica ayrıca sosyal medya hesabından bordo-mavili ekibe veda paylaşımı yaptı: "Sevgili Trabzonspor taraftarları, bu büyük kulüpte geçirdiğim aylarda bana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Trabzon'da kendimi evimde hissettim."

DORUKHAN'DAN İMALI GÖNDERME

Bjelica'nın raporuyla takımdan ayrılan Dorukhan Toköz, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Adana Demirspor'da forma giyen Dorukhan, fesih açıklamasının ardından gülücük emojisi paylaştı.

İKİ TAKSİTTE ÖDENECEK

Serüveni 6 ay süren Bjelica'yla yollar resmen ayrıldı. Hırvat hoca, 2 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonuna kadar kazanacağı parayı alacak. 1.3 milyon euro iki eşit taksitte ödenecek.

177 GÜN GÖREVDE KALDI

Hırvat hocanın Trabzon macerası 177 gün sürdü. Geçen sezon bitime 8 hafta kala gelen Bjelica, bu sezon da 8 maça çıktı. Bjelica 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 yenilgi aldı. Hiç berabere kalmadı.

DIŞ SAHADA HÜSRAN

Bjelica iç sahada iyi bir görüntü ortaya koysa da deplasmanda hayal kırıklığı yaşadı. 9 maçta 7 yenilgi ve 2 galibiyet aldı. İç sahada ise 7 maçın 6'sını kazandı.

ONUN DA KADERI AYNI

Süper Lig'e çıktığı 1974'ten beri 45 farklı isimle çalışan Fırtına'nın ilk Hırvat hocası Bjelica'ydı. O da 11 yabancı hocayla aynı kaderi paylaşarak ayrıldı