Haberler Trabzonspor Benim için onurdu

Benim için onurdu

Bjelica, ayrılık sonrası ülkesinin basınına konuştu. Hırvat hoca, Trabzonspor'da çalışmanın kendisi için onur verici olduğunu belirtti. Bjelica, "Başkan ve yardımcısıyla işbirliği olağanüstüydü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 06:50
Benim için onurdu

Bjelica, ayrılık sonrası ülkesinin basınına konuştu. Hırvat hoca, Trabzonspor'da çalışmanın kendisi için onur verici olduğunu belirtti. Bjelica, "Başkan ve yardımcısıyla işbirliği olağanüstüydü. Bu sezon için bol şanslar dilerim. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte çalışmak benim için büyük bir onurdu. Yeni maceraya hazırım" dedi. Rangers'ın başına geçeceği iddialarına ise, "Görüştük, konuştuk, ne olacağını göreceğiz" yanıtını verdi.

Trabzon'da evimde hissettim Bjelica ayrıca sosyal medya hesabından bordo-mavili ekibe veda paylaşımı yaptı: "Sevgili Trabzonspor taraftarları, bu büyük kulüpte geçirdiğim aylarda bana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Trabzon'da kendimi evimde hissettim."

DORUKHAN'DAN İMALI GÖNDERME

Bjelica'nın raporuyla takımdan ayrılan Dorukhan Toköz, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Adana Demirspor'da forma giyen Dorukhan, fesih açıklamasının ardından gülücük emojisi paylaştı.

İKİ TAKSİTTE ÖDENECEK

Serüveni 6 ay süren Bjelica'yla yollar resmen ayrıldı. Hırvat hoca, 2 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonuna kadar kazanacağı parayı alacak. 1.3 milyon euro iki eşit taksitte ödenecek.

177 GÜN GÖREVDE KALDI

Hırvat hocanın Trabzon macerası 177 gün sürdü. Geçen sezon bitime 8 hafta kala gelen Bjelica, bu sezon da 8 maça çıktı. Bjelica 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 yenilgi aldı. Hiç berabere kalmadı.

DIŞ SAHADA HÜSRAN

Bjelica iç sahada iyi bir görüntü ortaya koysa da deplasmanda hayal kırıklığı yaşadı. 9 maçta 7 yenilgi ve 2 galibiyet aldı. İç sahada ise 7 maçın 6'sını kazandı.

ONUN DA KADERI AYNI

Süper Lig'e çıktığı 1974'ten beri 45 farklı isimle çalışan Fırtına'nın ilk Hırvat hocası Bjelica'ydı. O da 11 yabancı hocayla aynı kaderi paylaşarak ayrıldı

DİĞER
Rosalinda'nın yıldızı Thalia'yı bir de şimdi görün! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor
Başkan Erdoğan Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu
Millilerden Hırvatistan'da dev zafer!
Klopp F.Bahçe'nin yıldızını istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor’da yabancı hoca tutmuyor
İmza sonrası konuştu! "Temel düşüncemiz..."
13 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI 🤲 | 2023 en güzel, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Helal olsun Bizimkiler! Helal olsun Bizimkiler! 06:32
Kutlamalar 3 gün sonra Kutlamalar 3 gün sonra 06:30
Erden Timur A Spor'da Erden Timur A Spor'da 06:25
Zaniolo ifade verdi Zaniolo ifade verdi 06:23
İşte Avrupa Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları İşte Avrupa Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları 01:25
İşte Avrupa Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları İşte Avrupa Elemeleri'nde gecenin toplu sonuçları 01:24
Daha Eski
Sürpriz 11 Sürpriz 11 01:17
Beşiktaş'a İtalyan stoperden müjdeli haber! Beşiktaş'a İtalyan stoperden müjdeli haber! 01:09
Montella'dan taktik açıklaması! Montella'dan taktik açıklaması! 01:09
Bigaspor İzmir'de turladı! Bigaspor İzmir'de turladı! 01:09
Golden Boy'da finalistler belli oldu! Arda... Golden Boy'da finalistler belli oldu! Arda... 01:09
Beşiktaş için flaş teknik adam iddiası! Beşiktaş için flaş teknik adam iddiası! 01:09