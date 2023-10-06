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Bakan Bak'a formalı ziyaret

Bakan Bak'a formalı ziyaret Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a misafir olan başkan Doğan, kendisine forma verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 06:50
Bakan Bak'a formalı ziyaret

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ziyarette bulundu. Başkan Doğan ziyarette yaptığı konuşmada, "Türk sporunun gelişmesine büyük katkı sağlayan, her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Sayın Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a şükranlarımı sunuyorum. Değerli bakanımıza ayrıca bizlere karşı gösterdiği hassasiyeti, çözüm odaklı yaklaşımı ve yakın ilgisi nedeniyle de teşekkür ediyorum" dedi. Ziyaretin ardından forma hediye edilen bakan Bak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Kulüplerin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlanma sürecinin devam etmesi ve birçok kulübün tüzük tadilat kongrelerini gerçekleştirmesinin ardından, kulüpler ile bakanlık arasındaki ilişkilerin hassasiyetle yürütülmesi.

Stadyumların kulüplere kiralanması konusunda yaşanan yasal zorlukların aşılması konusundaki hassasiyetlerin giderilmesi. Statların uzun süreli kiralanmaları konusunda bakanlığın gerekli çalışmaları yapması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Bu konuda Bakan Bak, gerekli adımların atılacağını dile getirdi.

Trabzonspor kulübüne, bakanlık tarafından gönderilen yazıda, sponsorluk gelirinin yüzde 25'i talep edilmişti. Bu konu da masaya yatırıldı ve bakanlık tüm kulüplere bu yazının ya gönderildiğini belirtti. Ayrıca bu konuda kulüplerin de tatmin olacağı çözüm odaklı yaklaşımların uygulanacağı belirtildi.

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