Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan sert sözler! "Terbiyesizlik yapılmayacak"

Süper Lig'in 7.haftasında Trabzonspor, Pendikspor'u kendi evinde ağırladı. 2-1'lik galibiyetin ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Bu tip konuşmaları yapmayı seven biri değilim. Teknik anlamda konuşmayacağım. Sahadaki terbiyesizliğin sonunun gelmesi lazım. Burası kimsenin dingonun ahırı değil. Federasyon hakem farketmez herkes bu işin tedbirini alacak."

"KİMSENİN TAHRİK ETME HAKKI YOK"

"Kimse kimseyi tahrik etmeye hakkı yok. Terbiyesizlik yapılmayacak. Mendy'nin atıldığı pozisyonda kendisinin gördüğünü söylüyor. Neyi gördüğünü merak ediyorum. Onu açıklayacak. VAR'daki arkadaş sesleniyorum."

"NASIL RAHAT EDİYORSUNUZ"

"Siz ne hiç düşündüğünüz zaman evinize gittiğiniz zaman nasıl rahat ediyorsunuz. Bu pozisyonu görüyorsunuz ve nasıl rahat ediyorsunuz. Terbiyesizliğe bir son gelemesi lazım. Trabzonspor camiası ile bu şekilde oynanmaz herkes ayağını denk alacak."