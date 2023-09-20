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Mendy paylaşılamıyor

Gine-Bissau, Trabzonspor’un yeni transferi için milli takım daveti yaptı Ama 23 yaşındaki ön liberonun menajeri Benhaim, “Tercihi Fransa” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Mendy paylaşılamıyor

Fırtına'nın yeni transferi Mendy'nin Afrika Kupası yaklaşırken tercih edeceği milli takım konusu konuşulmaya başlandı. Gine-Bissau asıllı Fransız yıldız için Afrika ekibi girişimlerine davet ediyor. 23 yaşındaki ön liberoya daha önce birçok kez teklif yapan Gine-Bissau beklediği geri dönüşü alamadı. Oyuncunun menajeri Benhaim, "Mendy'nin tercihi şimdilik Fransa. Her yıl bu söylentiler çıkıyor, şimdi de Afrika Kupası yılı var. Gine onu istiyor ama bunu düşünmenin zamanı değil. Trabzonspor'a ve performansına odaklanmış durumda" dedi.

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