Baka’dan süper gol

Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas bu sezon 2. golünü derbide kaydetti. Daha önce Çaykur Rizespor ağlarını havalandıran Yunan yıldız dün de Beşiktaş derbisinde sahnedeydi. Tecrübeli hücum oyuncusu, dar açıdan frikikte meşin yuvarlağın başına geçti. Herkes orta yapmasını bekliyordu ancak 30 yaşındaki futbolcu direkt kaleye vurdu. Topu iğne deliğinden geçirerek deneyimli kaleci Mert Günok'u avladı.
Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas bu sezon 2. golünü derbide kaydetti. Daha önce Çaykur Rizespor ağlarını havalandıran Yunan yıldız dün de Beşiktaş derbisinde sahnedeydi. Tecrübeli hücum oyuncusu, dar açıdan frikikte meşin yuvarlağın başına geçti. Herkes orta yapmasını bekliyordu ancak 30 yaşındaki futbolcu direkt kaleye vurdu. Topu iğne deliğinden geçirerek deneyimli kaleci Mert Günok'u avladı.