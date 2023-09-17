Trabzonspor'da maç sonu Bakasetas'ın boynunda dikkat çeken görüntü!

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmada zaman zaman ortam gerildi.

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas'ın, Beşiktaş'tan Rosier ile yaşadığı tartışma sonrası boynunda oluşan izler dikkat çekti.

İŞTE O GÖRÜNTÜ!

Götüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

İŞTE BAKASETAS'IN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI:

Galibiyet için çok mutluyuz. İlk derbimiz olan Galatasaray maçını kaybetmiştik, ikinci derbiyi kaybedemezdik. Rakibe fırsat vermedik. Maçı domine ettik.

Batista Mendy ile çok fazla birlikte olamadık. Çünkü o idmandaydı, ben milli takıma gitmiştim. Çok çabuk uyum sağladı. genç bir oyuncu, kalitesini görebiliyorsunuz. Trabzonspor'da o bölgede oynuyorsanız, karakteristik özellikleriniz yüksek olmalı. Bugün onu gösterdi. Çok iyi başladı. Geleceği onun elinde. Ne kadar çalışmak istediği, neler yapacağı... Herkese neler yapabileceğini gösterdi.