Onuachu çok hırslı!

Trabzonspor'un renklerine bağladığı ünlü forvet oyuncusu Paul Onuachu yeni takımında kendini göstermek, adını yeniden herkese ezberletmek için çok hırslı. Midtjylland'da 179 maçta 74 gol, 23 asistle oynadıktan sonra Genk'te de 134 karşılaşmada 85 defa fileleri havalandıran ve 10 gol pası veren Nijeryalı yıldız için Southampton günleri pek iç açıcı olmamıştı. İngiliz ekibinde sadece 12 defa şans bulan, gol veya asist üretemeyen 29 yaşındaki oyuncu, kariyerini yeniden parlatmak için Trabzonspor'u seçti. Geldiği günden bu yana idmanların en çalışkan isimlerinden olan tecrübeli hücum oyuncusu, şimdiden Beşiktaş derbisini düşünüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica, 2.01 boyundaki forveti pazar akşamı siyah-beyazlılara karşı 11'e koymayı planlıyor.

Ona güveniyorlar

GERNOT ROHR

(Nijerya eski Milli Takım teknik direktörü): Onuachu'nun ihtiyacı olan tek şey zaman ve oynamak. Düzenli süre buldukça ne kadar keskin bir golcü olduğunu herkese hatırlatacaktır. Türkiye'de yeniden yukarı doğru ivmelenecektir.

CHURCHILL OLISEH

(Eski menajeri): O harika bir oyuncu. Türkiye'de yeniden ayakları üzerinde durarak, eski formuna kavuşacaktır. İ

ZUNNA UZOCHUKWU

(Eski takım arkadaşı): Paul müthiş bir golcü. Trabzonspor'a giderek de doğru bir tercih yaptı. Yeter ki takım arkadaşları onun koşularını görsün ve iyi toplar atsın. Eminim o bunları rahatlıkla gole çevirecektir.