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Trabzonspor Süleyman Cebeci ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

Trabzonspor, altyapısında yetişen 20 yaşındaki Süleyman Cebeci ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 17:55
Trabzonspor Süleyman Cebeci ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

Trabzonspor, genç futbolcu Süleyman Cebeci ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, 20 yaşındaki genç futbolcu Süleyman Cebeci ile 4 yıllık anlaşmaya imza attı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın katılımıyla düzenlenen imza töreninde konuşan Süleyman Cebeci, kendisine duyulan güven nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Burası benim yuvam. Burada büyüdüm, burada olgunlaştım. Yeni sözleşme imzalamanın mutluluğu içerisindeyim. Bana tekrar bu şansı veren başta Başkanımız Ertuğrul Doğan'a, yönetim kurulumuza ve teknik heyetimize teşekkürederim" dedi.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas ise yaptığı konuşmada, "Kulübümüz altyapısı yetiştirdiği oyuncularla her zaman adından söz ettirmiştir. Süleyman da altyapımızdan çıkan önemli bir oyuncudur. Kendisi ile kulübümüzün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda yeni bir sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Süleyman'a başarılar diliyorum. Hem kendisi hem de kulübümüz adına çok çalışacağını ve başarılı olacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

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