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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Marco Pellegrino hamlesi! İşte yapılan teklif

Son dakika spor haberi: Son olarak Nicolas Pepe'nin transferini açıklayan Trabzonspor'da hareketlilik devam ediyor. Savunma hattına alternatif bir isim arayan bordo-mavililer, rotayı İtalya'ya çevirdi. Fırtına, Milan'da forma giyen 21 yaşındaki Arjantinli oyuncu Marco Pellegrino için teklifini yaptı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 09:50
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Marco Pellegrino hamlesi! İşte yapılan teklif

Transferde gaza basan Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle daha geldi. Bordo-mavililer hem sol bek hem de sol stoperde oynayabilen Marco Pellegrino için İtalyan devi Milan'ın kapısını çaldı. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; 21 yaşındaki oyuncu için sezon sonuna kadar kiralama teklifi yapıldı.

Milan'ın 21 yaşındaki Arjantinli stoperi Şampiyonlar Ligi kadrosuna almaması üzerine harekete geçen Fırtına'nın kiralama bedeli olmadan sadece maaşını karşılamak için yaptığı teklife cevap beklediği bildirildi.

Platense'den 3.5 milyon euro transfer bedeli ödeyerek alınan Marco Pellegrino'yu Avrupa listesine almayan İtalyan ekibi, oyuncusunun sürekli oynaması için Trabzonspor'un teklifine sıcak baktığı iddia edildi.

İlk defa ülkesi dışına çıkan genç oyuncunun adaptasyonunun kısa sürmesini isteyen ve gelecekte kendisinden çok şey beklenilen Milan son sözü Marco Pellegrino'ya bıraktı. Oyuncunun yakın zamanda karar vermesi bekleniyor.

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